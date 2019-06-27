Полиция получила 929 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Правоохранители с начала парламентской избирательной кампании получили 929 сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.
"Всего с начала избирательного процесса сотрудники территориальных органов Национальной полиции зарегистрировали 929 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, полицейскими возбуждено 44 уголовных дела, "из них 36 связаны с нарушением избирательного законодательства, а восемь - с проведением выборов".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.