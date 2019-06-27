Полиция получила 929 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Правоохранители с начала парламентской избирательной кампании получили 929 сообщений о нарушениях, связанных с внеочередными выборами в Верховную раду, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.

"Всего с начала избирательного процесса сотрудники территориальных органов Национальной полиции зарегистрировали 929 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейскими возбуждено 44 уголовных дела, "из них 36 связаны с нарушением избирательного законодательства, а восемь - с проведением выборов".