В Минкультуры России пока не получили приглашение на конгресс в Эстонии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ пока не получало приглашения на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который в 2020 году пройдет в Тарту.

Восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов пройдет с 17 по 19 июня 2020 года. Ожидается, что на конгресс приедут около 500 участников из финно-угорских территорий РФ, а также из Финляндии, Венгрии и Эстонии. Ранее глава Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила на конгресс президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба министерства культуры Эстонии сообщила, что глава ведомства Тынис Лукас пригласил на конгресс своего российского коллегу Владимира Мединского.

"К сожалению, пока приглашение не поступило в Минкультуры РФ. Как только документ будет получен, министерство оперативно рассмотрит его и подготовит ответ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.