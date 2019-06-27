Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T14:47Z
https://ria.ru/20190627/1555974014.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Культура

В Минкультуры России пока не получили приглашение на конгресс в Эстонии

Вчера, 14:47
164
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ пока не получало приглашения на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который в 2020 году пройдет в Тарту.
Восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов пройдет с 17 по 19 июня 2020 года. Ожидается, что на конгресс приедут около 500 участников из финно-угорских территорий РФ, а также из Финляндии, Венгрии и Эстонии. Ранее глава Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила на конгресс президента РФ Владимира Путина.
Исторический центр Таллина, Эстония
22 июня, 14:00
Американское искусство требует жертв. От ЭстонииГоворят, за удовольствия нужно платить. Но нельзя же понимать все так буквально. Заплатить американскому режиссеру миллионы за удовольствие предоставить территорию Эстонии для съемок, это все же перебор.
Пресс-служба министерства культуры Эстонии сообщила, что глава ведомства Тынис Лукас пригласил на конгресс своего российского коллегу Владимира Мединского.
"К сожалению, пока приглашение не поступило в Минкультуры РФ. Как только документ будет получен, министерство оперативно рассмотрит его и подготовит ответ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что со своей стороны Минкультуры РФ ожидает эстонских коллег на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре этого года, соответствующее приглашение было отправлено в мае.
140002
Обсудить 1
КультураМинкультуры РоссииКерсти КальюлайдМинистерство культуры РФЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Студенты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
Школьница с высшим баллом по китайскому рассказала, куда хочет поступать
РИА
Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из ПАСЕ
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Латвии назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ неприемлемым
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук ожидает "бурной" реакции от Киева на встречу с главами ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Экс-депутат грузинского парламента назвал русофобию неприемлемой
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала уведомлений от делегаций, которые решили уйти из-за России
Зузана Чапутова
В Словакии подтвердили ориентацию страны на ЕС и НАТО
Сергей Кисляк
Кисляк рассказал о встрече с главой ПАСЕ
В Госдуме прокомментировали политическую деятельность основателя "Рольфа"
Китайский пианист Янь Тянсю в финале Международного музыкального конкурса имени Чайковского
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
Глава ЛНР сообщил о ходе разведения сил в Станице Луганской
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов
В России прокомментировали желание Хафтара провести форум по нацпримирению
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин призвал представителей Киева к прямым переговорам
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Пушков прокомментировал идею перенести столицу Украины
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук не видит причин преследовать за участие в освобождении пленных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния