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РИА Новости

В ЛНР заявили о наращивании Киевом сил у линии соприкосновения

Вчера, 14:38
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинское командование усиливает позиции у линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Командование операции Объединенных сил (ООС) приняло решение на усиление снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, в расположение 14 бригады ВС Украины в район населенного пункта Сокольники прибыло 5 снайперских пар, прошедших подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра Сил специальных операций (ССО) ВС Украины.
"В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении", - уточнил офицер пресс-службы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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