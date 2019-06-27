В ЛНР заявили о наращивании Киевом сил у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинское командование усиливает позиции у линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Командование операции Объединенных сил (ООС) приняло решение на усиление снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что по данным разведки ЛНР, в расположение 14 бригады ВС Украины в район населенного пункта Сокольники прибыло 5 снайперских пар, прошедших подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра Сил специальных операций (ССО) ВС Украины.
"В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении", - уточнил офицер пресс-службы.