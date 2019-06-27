Эксперт призвал партию Зеленского вести социальную политику на Украине

"Когда мы говорим о либертарианстве, во-первых, мы об этом услышали фактически после окончания выборов. Во-вторых, нужно понимать, они приверженцы крайне правой либо крайне левой. Много можно гадать о том, какую политику будут вести – экономическую, социальную, да и просто политику - партия "Слуга народа", - сказал Дорошенко в эфире телеканал "112 Украина".