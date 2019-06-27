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РИА Новости

Эксперт призвал партию Зеленского вести социальную политику на Украине

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" должна вести социальную политику, поскольку либеральная политика подходит только для крупного бизнеса, считает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Когда мы говорим о либертарианстве, во-первых, мы об этом услышали фактически после окончания выборов. Во-вторых, нужно понимать, они приверженцы крайне правой либо крайне левой. Много можно гадать о том, какую политику будут вести – экономическую, социальную, да и просто политику - партия "Слуга народа", - сказал Дорошенко в эфире телеканал "112 Украина".
По его словам, "крайний республиканец фактически может быть и крайним демократом".
"Хотелось бы, чтобы она была социальной, потому что когда мы говорим о политике либеральной – это политика для крупного бизнеса, это даже не политика для малого и среднего бизнеса", - добавил эксперт.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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