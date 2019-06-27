Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн – РИА Новости. Поморье направит в 2019 году на развитие более пяти миллиардов рублей дополнительных доходов; соответствующие изменения в закон об областном бюджете приняли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания.
В целом доходная часть областного бюджета в 2019 году увеличена на 5,086 миллиарда рублей.
"Средства распределены на строительство социальных объектов, переселение из аварийного жилья, поддержку сельхозпроизводителей, покупку новой техники для защиты лесов от пожаров и другие цели. Более 40 миллионов рублей мы выделяем для того, чтобы муниципалитеты могли начать полноценную реализацию новой системы обращения с коммунальными отходами, закупить контейнерные площадки, соответствующие современным требованиям", - привели в пресс-службе Собрания слова его председателя Екатерины Прокопьевой.
Как сообщила на сессии министр финансов области Елена Усачева, регион, в частности, получит из Фонда содействию реформированию ЖКХ дополнительные 1,7 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. За счет этих средств планируется, в том числе, профинансировать строительство 300-квартирного дома в Архангельске общей площадью 7,1 тысячи квадратных метров.
Кроме того, как сообщалось на сессии, на погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения выделены средства в сумме 161 миллионов рублей, на сдерживание тарифов на коммунальные услуги - 253 миллиона рублей. На субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве запланированы дополнительные 55 миллионов рублей, еще 7,7 миллионов рублей будут израсходованы на поддержку племенного животноводства.
На повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, реабилитированным, труженикам тыла направят 127 миллионов рублей. На завершение строительства Обозерской больницы с поликлиникой выделено 14 миллионов рублей, 30 миллионов рублей заложено на продолжение строительства больницы в поселке Березник Виноградовского района.