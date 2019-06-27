Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн – РИА Новости. Поморье направит в 2019 году на развитие более пяти миллиардов рублей дополнительных доходов; соответствующие изменения в закон об областном бюджете приняли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания.

В целом доходная часть областного бюджета в 2019 году увеличена на 5,086 миллиарда рублей.

"Средства распределены на строительство социальных объектов, переселение из аварийного жилья, поддержку сельхозпроизводителей, покупку новой техники для защиты лесов от пожаров и другие цели. Более 40 миллионов рублей мы выделяем для того, чтобы муниципалитеты могли начать полноценную реализацию новой системы обращения с коммунальными отходами, закупить контейнерные площадки, соответствующие современным требованиям", - привели в пресс-службе Собрания слова его председателя Екатерины Прокопьевой.

Как сообщила на сессии министр финансов области Елена Усачева, регион, в частности, получит из Фонда содействию реформированию ЖКХ дополнительные 1,7 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. За счет этих средств планируется, в том числе, профинансировать строительство 300-квартирного дома в Архангельске общей площадью 7,1 тысячи квадратных метров.

Кроме того, как сообщалось на сессии, на погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения выделены средства в сумме 161 миллионов рублей, на сдерживание тарифов на коммунальные услуги - 253 миллиона рублей. На субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве запланированы дополнительные 55 миллионов рублей, еще 7,7 миллионов рублей будут израсходованы на поддержку племенного животноводства.