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РИА Новости
Архангельская область

Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн – РИА Новости. Поморье направит в 2019 году на развитие более пяти миллиардов рублей дополнительных доходов; соответствующие изменения в закон об областном бюджете приняли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания.
В целом доходная часть областного бюджета в 2019 году увеличена на 5,086 миллиарда рублей.

"Средства распределены на строительство социальных объектов, переселение из аварийного жилья, поддержку сельхозпроизводителей, покупку новой техники для защиты лесов от пожаров и другие цели. Более 40 миллионов рублей мы выделяем для того, чтобы муниципалитеты могли начать полноценную реализацию новой системы обращения с коммунальными отходами, закупить контейнерные площадки, соответствующие современным требованиям", - привели в пресс-службе Собрания слова его председателя Екатерины Прокопьевой.

Как сообщила на сессии министр финансов области Елена Усачева, регион, в частности, получит из Фонда содействию реформированию ЖКХ дополнительные 1,7 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. За счет этих средств планируется, в том числе, профинансировать строительство 300-квартирного дома в Архангельске общей площадью 7,1 тысячи квадратных метров.
Кроме того, как сообщалось на сессии, на погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения выделены средства в сумме 161 миллионов рублей, на сдерживание тарифов на коммунальные услуги - 253 миллиона рублей. На субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве запланированы дополнительные 55 миллионов рублей, еще 7,7 миллионов рублей будут израсходованы на поддержку племенного животноводства.
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На повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, реабилитированным, труженикам тыла направят 127 миллионов рублей. На завершение строительства Обозерской больницы с поликлиникой выделено 14 миллионов рублей, 30 миллионов рублей заложено на продолжение строительства больницы в поселке Березник Виноградовского района.
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