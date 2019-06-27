Сообщения о минировании самолета Air India оказались ложными, сообщили СМИ

Ранее стало известно, что в четверг днем борт Air India совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщений о бомбе. В этой связи администрация воздушной гавани была вынуждена временно закрыть взлетно-посадочную полосу, а на самом самолете была проведена проверка.