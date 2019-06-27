Сообщения о минировании самолета Air India оказались ложными, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн - РИА Новости. Сообщения об угрозе взрыва на борту самолета компании Air India, выполнявшего рейс AI191 по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), оказались ложными, передает телеканал NDTV со ссылкой на представителя авиакомпании.
Ранее стало известно, что в четверг днем борт Air India совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщений о бомбе. В этой связи администрация воздушной гавани была вынуждена временно закрыть взлетно-посадочную полосу, а на самом самолете была проведена проверка.
По информации СМИ, когда поступили данные о якобы заложенной на борту бомбе для сопровождения самолета в воздух были подняты истребители британских ВВС.
К настоящему времени взлетно-посадочная полоса в британском аэропорту вновь открыта, а самолет Air India продолжил выполнять свой рейс, отмечает телеканал.