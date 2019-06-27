В Афганистане семь человек погибли при падении пикапа в реку

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и четверо пострадали в результате падения пикапа в реку в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.
"Инцидент произошел в четверг утром после того, как пикап отклонился от дороги и упал в реку Аму… в провинции Бадахшан", - цитирует агентство представителя губернатора провинции Никмохаммада Назари.
По его словам, среди погибших и раненых были женщины и дети. Он добавил, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
Агентство также отмечает, что в горной провинции Афганистана Бадахшан часто происходят несчастные случаи со смертельным исходом из-за суровых дорожных условий.