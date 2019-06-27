МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Московские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все коммунальные службы столицы со среды переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды" - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
"Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов" - отметил Бирюков.
Для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения порядка 1200 сотрудников ГУП "Мосоводосток" также переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей.