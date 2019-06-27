Пять отремонтированных сейнеров спустят на воду на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Работники Вилючинской верфи на Камчатке завершили капитальный ремонт пяти малых сейнеров для рыбодобывающих предприятий края, их спустят на воду в течение недели, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

По его словам, все суда прошли обряд освящения, команды получили в дар образ Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников.

"На Вилючинской верфи создаются новые рабочие места, сейчас здесь трудятся порядка 80 корабелов. Огромный плюс для заказчиков судов, на мой взгляд, – это возможность наблюдать за ходом строительства и участвовать на всех его этапах, так как верфь находится на территории полуострова", – сказал заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь.

По словам министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, для рыбодобывающих компаний Камчатского края важно то, что они могут ремонтировать суда на полуострове.