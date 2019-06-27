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РИА Новости
Камчатский край

Пять отремонтированных сейнеров спустят на воду на Камчатке

Вчера, 14:01
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Работники Вилючинской верфи на Камчатке завершили капитальный ремонт пяти малых сейнеров для рыбодобывающих предприятий края, их спустят на воду в течение недели, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, все суда прошли обряд освящения, команды получили в дар образ Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников.
"На Вилючинской верфи создаются новые рабочие места, сейчас здесь трудятся порядка 80 корабелов. Огромный плюс для заказчиков судов, на мой взгляд, – это возможность наблюдать за ходом строительства и участвовать на всех его этапах, так как верфь находится на территории полуострова", – сказал заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь.
По словам министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, для рыбодобывающих компаний Камчатского края важно то, что они могут ремонтировать суда на полуострове.
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"Это - существенная экономия для бизнеса за счет отсутствия затрат на перегон судов в другие субъекты или страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятие занимается ремонтом и строительством не только рыболовных сейнеров, но и буксиров, плашкоутов, прорезей. Я уверен, что заказов у верфи будет все больше", – отметил Здетоветский.
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Камчатский крайПетропавловск-Камчатский
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