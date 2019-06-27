В России намерены совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих

"Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия", - сказал Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений.