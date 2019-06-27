Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T13:48Z
https://ria.ru/20190627/1555971089.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/20/1555972026_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_510cd4426776da0b856737a2baea8f37.jpg
РИА Новости

В России намерены совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих

Вчера, 13:48
553
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия", - сказал Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений.
Он напомнил, что с 1 октября будет проведена общая индексация уровня денежного довольствия и военных пенсий.
940006
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на приеме в Большом Кремлевском дворце в честь выпускников военных высших учебных заведений, окончивших вузы с отличием. 27 июня 2019
Путин: "Кинжал", "Пересвет" и "Сармат" поступят в войска в ближайшие годы
Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде
Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова
Лента
новостей
Петр Порошенко
На Украине рассказали о перспективах расследования дел Порошенко
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
Кассета с противотанковой миной КПТМ-4, кассета с противопехотными осколочными минами КПОМ-3, противодесантная кассетная мина КПДМ-4 на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
Янтарная комната в Екатерининском дворце
В Польше в очередной раз не удалось обнаружить Янтарную комнату
Госдума поддержала проект о бессрочном назначении мировых судей
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
"Калашников" создаст гражданскую версию десантного катера БК-16
Микросхемы 1879ВМ6Я и 1879ВМ8Я на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В России разработали процессор для нейросетей
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
Глава парламента Молдавии: Кишиневу и Москве нужно решить ряд проблем
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла закон о гражданских групповых исках
Здание Минэкономразвития в Москве
Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Лента новостейМолния