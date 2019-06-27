В России намерены совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат совершенствовать систему соцгарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия", - сказал Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений.
Он напомнил, что с 1 октября будет проведена общая индексация уровня денежного довольствия и военных пенсий.