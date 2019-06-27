ПАСЕ не получала уведомлений от делегаций, которые решили уйти из-за России

СТРАСБУРГ, 27 июн - РИА Новости. В ПАСЕ пока не получали никаких официальных уведомлений от делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Украины, сообщил РИА Новости источник в организации.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. Позже спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за РФ, и заявил, что против возвращения прав делегации РФ голосовал только один их представитель.

"Мы ничего не получили от них", - сказал собеседник агентства.

Система электронного учета регистрации присутствия в зале показала, что для участия в заседании на данный момент не зарегистрировалось ни одного представителя Эстонии, Грузии, Латвии, Украины, Польши. От Литвы в зале находятся трое.

Сотрудник охраны зала пояснил, что представители делегаций "могут не регистрироваться, но сидеть в зале".

В делегатских комнатах Украины пустынно, было всего несколько сотрудников. В комнате Латвии сотрудник сообщил, что "все уехали".

В комнатах Польши сотрудники рассказали, что "делегация уехала, но должен был остаться один, он глава политгруппы европейской народной партии в ПАСЕ Александр Поцей).

В комнатах Эстонии один из сотрудников, отвечая на вопрос, на какое время Эстония решила покинуть ПАСЕ, заявил, что делегация еще будет консультироваться по этому вопросу.