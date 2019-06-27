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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

Битаров: РСО-Алания освоит все поступившие средства по нацпроекту "Дороги"

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТрасса
Трасса
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июн – РИА Новости. Органы исполнительной власти и местного самоуправления Северной Осетии в полном объеме освоят средства, поступившие в республику в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Битаров принял участие в заседании Госсовета по вопросу развития сети автодорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое провел в среду в Кремле президент России Владимир Путин.
Как отмечается в сообщении пресс-службы главы республики, в 2019 году финансирование работ в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" составит 732, 5 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 537,5 миллиона рублей. За счёт этих средств будет отремонтировано 7 километров региональных дорог и 33,5 километра дорог во Владикавказе.
Строители сосредоточат свои силы на 25 улицах столицы республики, кроме того, предстоит ремонт дорог в Беслане, селениях Октябрьское и Михайловское.

"Качественная автомобильная магистраль будет способствовать укреплению безопасности, кардинальному снижению количества ДТП. Говоря о развитии республики, качественные дороги, безусловно, повысят туристическую привлекательность нашей республики", – подчеркнул Битаров.

Он напомнил, что заседанию Госсовета предшествовал двухдневный семинар-совещание с участием глав регионов, что позволило выработать ряд предложений по системным изменениям в дорожном хозяйстве.
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"Достигнута договоренность с организаторами этого семинара-совещания, и в ближайшее время они приедут в Северную Осетию для проведения аналогичного мероприятия с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Такой семинар-совещание нам необходим ввиду его очевидной эффективности, исходя из масштабного уровня задач в области дорожного хозяйства, которые нам нужно решать в этом году", – заключил глава республики.
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Республика Северная Осетия - АланияОбщество
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