Битаров: РСО-Алания освоит все поступившие средства по нацпроекту "Дороги"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июн – РИА Новости. Органы исполнительной власти и местного самоуправления Северной Осетии в полном объеме освоят средства, поступившие в республику в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Битаров принял участие в заседании Госсовета по вопросу развития сети автодорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое провел в среду в Кремле президент России Владимир Путин.

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы республики, в 2019 году финансирование работ в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" составит 732, 5 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 537,5 миллиона рублей. За счёт этих средств будет отремонтировано 7 километров региональных дорог и 33,5 километра дорог во Владикавказе.

Строители сосредоточат свои силы на 25 улицах столицы республики, кроме того, предстоит ремонт дорог в Беслане, селениях Октябрьское и Михайловское.

"Качественная автомобильная магистраль будет способствовать укреплению безопасности, кардинальному снижению количества ДТП. Говоря о развитии республики, качественные дороги, безусловно, повысят туристическую привлекательность нашей республики", – подчеркнул Битаров.

Он напомнил, что заседанию Госсовета предшествовал двухдневный семинар-совещание с участием глав регионов, что позволило выработать ряд предложений по системным изменениям в дорожном хозяйстве.