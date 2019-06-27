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РИА Новости

Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стало крупным поражением украинской пропаганды и крахом внешней политики киевских властей, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Это победа Европы здравого смысла над Европой русофобии. Европы суверенных наций над Европой вассалов. И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с ее воплями про "аннексию" Крыма и "российскую оккупацию", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
"По сути, это крах всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы", - добавил глава республики.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 10:16
Возвращение России в ПАСЕ нужно было для выбора генсека СЕ, заявил эксперт
По его мнению, возвращение России в ПАСЕ также является хорошим уроком для нынешнего руководства Украины, которое пока повторяет фатальные ошибки прежних властей.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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Сергей Аксенов (политик)Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаПолитика
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