Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы стало крупным поражением украинской пропаганды и крахом внешней политики киевских властей, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Это победа Европы здравого смысла над Европой русофобии. Европы суверенных наций над Европой вассалов. И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с ее воплями про "аннексию" Крыма и "российскую оккупацию", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

"По сути, это крах всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы", - добавил глава республики.

По его мнению, возвращение России в ПАСЕ также является хорошим уроком для нынешнего руководства Украины, которое пока повторяет фатальные ошибки прежних властей.