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РИА Новости

В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму

Вчера, 11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, температура воздуха ночью опустится до десяти градусов тепла, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"В связи с прохождением холодного фронта скандинавского циклона 28 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Понижение температуры воздуха 29 и 30 июня: дневной до 20...25 градусов, ночной до 10...15 градусов", - говорится в сообщении.
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По данным синоптиков, в четверг в Крыму установилась переменчивая погода. Температура воздуха ночью достигала 16-21 градусов тепла, днем – плюс 27-32 градусов. Температура Черного и Азовского морей около 26 градусов.
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МЧСРеспублика КрымМЧС РФКрымОбщество
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