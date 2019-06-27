В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, температура воздуха ночью опустится до десяти градусов тепла, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"В связи с прохождением холодного фронта скандинавского циклона 28 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Понижение температуры воздуха 29 и 30 июня: дневной до 20...25 градусов, ночной до 10...15 градусов", - говорится в сообщении.