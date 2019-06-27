Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку Ан-24, работает в штатном режиме и принимает воздушные суда, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"Аэропорт открыт, он и не закрывался. У нас уже вертолеты садятся", - сказала собеседница агентства.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.