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РИА Новости

Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме

Вчера, 11:02
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку Ан-24, работает в штатном режиме и принимает воздушные суда, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Аэропорт открыт, он и не закрывался. У нас уже вертолеты садятся", - сказала собеседница агентства.
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В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. За медицинской помощью обратился 21 пассажир. Возгорание потушено.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке, получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияПроисшествия
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