Кондитер из Дамаска хранит столетние рецепты и мечтает о российском рынке

ДАМАСК, 27 июн - РИА Новости. Кондитер из Дамаска Тарик Муханна решил продолжить дело своего прадеда и открыл фабрику в пригороде Дамаска.

Кондитерские изделия готовятся по рецептам почти 100-летней давности, сообщил журналистам директор фабрики.

"Это дело организовал еще мой прадед - в 25-м году прошлого века он открыл крохотную пекарню в Дамаске. Там она быстро стала знаменитой, потому что он знал тайну старинных рецептов. Сейчас пекарни нет: производство быстро расширялось, и здесь, за городом, мы открыли уже завод", - сказал Тарик Муханна.

На предприятии в три смены работают 300 человек. За одни рабочие сутки фабрика выпускает до 5 тонн продукции, которая поставляется в магазины и рестораны столицы Сирии. Все кондитерские изделия на фабрике изготавливаются вручную.

"Мы все делаем вручную - во-первых, это очень древняя традиция, а во-вторых, ни одна машина не сможет вложить душу во всю эту вкусноту. Если доверить машине, то это уже будут не настоящие восточные сладости", - рассказал главный технолог предприятия Хани Калас.