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РИА Новости
Война в Сирии

Кондитер из Дамаска хранит столетние рецепты и мечтает о российском рынке

Вчера, 05:07
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 27 июн - РИА Новости. Кондитер из Дамаска Тарик Муханна решил продолжить дело своего прадеда и открыл фабрику в пригороде Дамаска.
Кондитерские изделия готовятся по рецептам почти 100-летней давности, сообщил журналистам директор фабрики.
"Это дело организовал еще мой прадед - в 25-м году прошлого века он открыл крохотную пекарню в Дамаске. Там она быстро стала знаменитой, потому что он знал тайну старинных рецептов. Сейчас пекарни нет: производство быстро расширялось, и здесь, за городом, мы открыли уже завод", - сказал Тарик Муханна.
На предприятии в три смены работают 300 человек. За одни рабочие сутки фабрика выпускает до 5 тонн продукции, которая поставляется в магазины и рестораны столицы Сирии. Все кондитерские изделия на фабрике изготавливаются вручную.
"Мы все делаем вручную - во-первых, это очень древняя традиция, а во-вторых, ни одна машина не сможет вложить душу во всю эту вкусноту. Если доверить машине, то это уже будут не настоящие восточные сладости", - рассказал главный технолог предприятия Хани Калас.
На фабрике отмечают, что в производстве не используется сахар, только мед и пряности. В ближайшее время Тарик Муханна планирует расширять географию поставок. Одна из целей - выход на российский рынок.
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