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РИА Новости

Полиция арестовала фигуранта дела о стрельбе у кинотеатра во Владивостоке

Вчера, 02:59
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Фигуранта уголовного дела о стрельбе у кинотеатра во Владивостоке, в ходе которого два человека были ранены, арестовали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В соцсетях ранее распространилось видео с камеры наблюдения на парковке у кинотеатра во Владивостоке. На них видно, как мужчина угрожает похожим на оружие предметом пассажиру подъехавшей иномарки. После его товарищ стреляет по выбегающим из авто мужчинам.
Полиция сообщала, что в дежурную часть поступило сообщение местной жительницы о стрельбе. УМВД установило, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента были ранены. Их госпитализировали. Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
"По подозрению в причастности к инциденту в полицию доставлены трое граждан в возрасте 26 и 30 лет. По ходатайству следователя в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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