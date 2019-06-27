Полиция арестовала фигуранта дела о стрельбе у кинотеатра во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Фигуранта уголовного дела о стрельбе у кинотеатра во Владивостоке, в ходе которого два человека были ранены, арестовали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В соцсетях ранее распространилось видео с камеры наблюдения на парковке у кинотеатра во Владивостоке. На них видно, как мужчина угрожает похожим на оружие предметом пассажиру подъехавшей иномарки. После его товарищ стреляет по выбегающим из авто мужчинам.

Полиция сообщала, что в дежурную часть поступило сообщение местной жительницы о стрельбе. УМВД установило, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента были ранены. Их госпитализировали. Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".