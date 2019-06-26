Евкуров призвал земляков сплотиться вокруг нового руководителя Ингушетии

"На протяжении почти 11 лет я делал всё, чтобы Ингушетия процветала. Многое сделано, но впереди у нового руководителя еще много задач, призванных обеспечить дальнейшее поступательное развитие региона. Счастлив, что имел возможность трудиться на благо нашего края. Это решение было непростым, но я уверен, что поступаю правильно. Призываю всех земляков, где бы они не находились, сплотиться вокруг нового главы и быть ему надежной опорой во всех его начинаниях", - написал Евкуров в Instagram.