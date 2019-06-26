Евкуров призвал земляков сплотиться вокруг нового руководителя Ингушетии

ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал земляков сплотиться вокруг нового руководителя региона и стать ему надежной опорой во всех начинаниях.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Вчера, 21:42Биография Махмуд-Али Калиматова
"На протяжении почти 11 лет я делал всё, чтобы Ингушетия процветала. Многое сделано, но впереди у нового руководителя еще много задач, призванных обеспечить дальнейшее поступательное развитие региона. Счастлив, что имел возможность трудиться на благо нашего края. Это решение было непростым, но я уверен, что поступаю правильно. Призываю всех земляков, где бы они не находились, сплотиться вокруг нового главы и быть ему надежной опорой во всех его начинаниях", - написал Евкуров в Instagram.
Евкуров поблагодарил главу государства, администрацию президента за постоянную поддержку во всех делах и начинаниях, за оказанное доверие руководить родной республикой. "Благодарю председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева, аппарат правительства РФ и кабинет министров за всё, что сделано и делается для нашего народа. Вашу помощь и содействие мы ощущали все годы совместной работы", - отметил он.