Глава службы по ВТС рассказал, где производят советское оружие без лицензий

"Польша, Румыния, Чехия, Словакия и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос, какие страны Восточной Европы сегодня без лицензии производят советское оружие.

Директор ФСВТС отметил, что сегодня многие страны бывшего соцлагеря не хотят идти на компромисс с РФ по вопросу продления просроченных лицензий на производство советских вооружений.

"Сегодня мы находимся в юридическом вакууме - нам пытаются сказать: "Послушайте, время прошло, Советского союза вроде как нет, что вы к нам пристаете со своими лицензиями, которые вроде уже давно истекли, а мы никому не должны в этой жизни"", - рассказал Шугаев.