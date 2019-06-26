Глава службы по ВТС рассказал, где производят советское оружие без лицензий

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Польша, Румыния, Чехия и Словакия производят советское оружие без соответствующих лицензий, заявил в среду в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
"Польша, Румыния, Чехия, Словакия и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос, какие страны Восточной Европы сегодня без лицензии производят советское оружие.
Директор ФСВТС отметил, что сегодня многие страны бывшего соцлагеря не хотят идти на компромисс с РФ по вопросу продления просроченных лицензий на производство советских вооружений.
"Сегодня мы находимся в юридическом вакууме - нам пытаются сказать: "Послушайте, время прошло, Советского союза вроде как нет, что вы к нам пристаете со своими лицензиями, которые вроде уже давно истекли, а мы никому не должны в этой жизни"", - рассказал Шугаев.
При этом глава ФСВТС отметил, что РФ смогла достигать "мирового соглашения" по данному вопросу с Венгрией.
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