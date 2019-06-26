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РИА Новости

На севере Ирака в результате пожара на заводе погиб человек

Вчера, 20:57
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ДАМАСК, 26 июн – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в среду на предприятии по производству серы в северной иракской провинции Найнава, в результате чего погиб один человек, еще десять пострадали от удушья, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
В провинции в связи с пожаром было объявлено чрезвычайное положение.
"Люди, проживающие вблизи завода по производству серы, на котором вспыхнул пожар, начали покидать свои дома в связи с распространением газов, выделяющихся при горении серы… На настоящий момент зарегистрировано 10 случаев удушья среди граждан", - заявил источник.
По данным телеканала, один из сотрудников сил гражданской обороны скончался при тушении пожара.
Управление гражданской обороны объявило, что ситуация взята под контроль.
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