На севере Ирака в результате пожара на заводе погиб человек

ДАМАСК, 26 июн – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в среду на предприятии по производству серы в северной иракской провинции Найнава, в результате чего погиб один человек, еще десять пострадали от удушья, сообщает телеканал Сильный пожар вспыхнул в среду на предприятии по производству серы в северной иракской провинции Найнава, в результате чего погиб один человек, еще десять пострадали от удушья, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

В провинции в связи с пожаром было объявлено чрезвычайное положение.

"Люди, проживающие вблизи завода по производству серы, на котором вспыхнул пожар, начали покидать свои дома в связи с распространением газов, выделяющихся при горении серы… На настоящий момент зарегистрировано 10 случаев удушья среди граждан", - заявил источник.

По данным телеканала, один из сотрудников сил гражданской обороны скончался при тушении пожара.