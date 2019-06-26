Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника регионального управления ГИБДД Чувашии, он задержан, сообщает Следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, в феврале 2019 года в городе Чебоксары заместитель начальника одного из отделов управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике дал указание сотрудникам ГИБДД не оформлять материал по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") в отношении своего знакомого.

"В результате тот не был привлечен к установленной законом административной ответственности. Таким образом, действиями подозреваемого был дискредитирован и подорван авторитет правоохранительных органов РФ. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУ СК.