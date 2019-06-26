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РИА Новости

Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя

Вчера, 20:21
63536
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника регионального управления ГИБДД Чувашии, он задержан, сообщает Следственное управление СК России по региону.
По версии следствия, в феврале 2019 года в городе Чебоксары заместитель начальника одного из отделов управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике дал указание сотрудникам ГИБДД не оформлять материал по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") в отношении своего знакомого.
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
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"В результате тот не был привлечен к установленной законом административной ответственности. Таким образом, действиями подозреваемого был дискредитирован и подорван авторитет правоохранительных органов РФ. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Кроме того, согласно сообщению, опубликованному на сайте МВД по Чувашской республике, ведомство проводит служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника и привлечении его руководителей к дисциплинарной ответственности.
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ГИБДД МВД РФЧувашияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А почему не лишить этого "правоохранителя" всех званий, выслуги лет, пенсионных льгот, положенных сотрудникам полиции? Глядишь и другие представители государства Российского начнут работать как надо, если не за совесть, то хотя-бы из страха.
26 июня, 22:48
sspindelman
3602001
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