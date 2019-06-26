На Кубани приняли закон об органической сельхозпродукции

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду приняли закон об органической сельхозпродукции, который, по мнению парламентариев, откроет новые возможности для реализации аграрной госполитики в регионе, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Значение этого закона сложно переоценить, он целиком и полностью созвучен посланию президента России этого года. Уже неоднократно говорилось о том, что органами госвласти сегодня принимаются меры, направленные на развитие животноводства в Краснодарском крае. Перед нами стоит задача нарастить объем производства мяса до уровня 90-х годов. Но животноводство мы уже давно считаем точкой роста сельского хозяйства. Развитие же органического земледелия - это еще одна точка роста нашего АПК", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Юрия Бурлачко.

Он отметил, что закон необходим, прежде всего, фермерам. "Он перспективен во всех отношениях, так как позволит не только нарастить объем экспорта, но и обеспечить нашего потребителя здоровой продукцией. Тем более, у нас есть для этого все возможности и ресурсы", - уточнил спикер Заксобрания. По его словам, принятие закона о производстве экологически чистой продукции "открывает совершенно новые возможности" для реализации аграрной госполитики в регионе, расширения ассортимента кубанских эко-продуктов и выхода с ними на всероссийский и международные рынки.

"Документ направлен, в том числе, и на повышение конкурентоспособности выпускаемых в крае сельхозтоваров, развитие малого и среднего бизнеса на селе. Их поддержка даст толчок к увеличению самих производителей "натурального" продовольствия", - добавили в Заксобрании.

В парламенте подчеркнули, что прогресс в органическом земледелии позволит вовлечь в хозяйственный оборот те земли, которые заросли кустарником и мелколесьем и долгое время не использовались по назначению, создаст предпосылки для более здорового питания людей.