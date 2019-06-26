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РИА Новости

Младший брат Медведчука баллотируется в Раду

Вчера, 16:23
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Младший брат главы политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Сергей баллотируется в народные депутаты от этой партии в округе №105 Луганской области, соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК Украины.
"Медведчук Сергей Владимирович родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ООО "Керамбуд", член политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует", - сообщается на сайте ЦИК.
Субъектом выдвижения депутата является партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". В предвыборной программе Медведчук предлагает выполнять минские соглашения, предоставить Донбассу автономный статус в составе Украины, принять закон об амнистии, закон о выборах и закон о свободной экономической зоне в Донбассе, а также "ввести мораторий на возбуждение вопросов, раскалывающих страну".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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