Младший брат Медведчука баллотируется в Раду

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Младший брат главы политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Сергей баллотируется в народные депутаты от этой партии в округе №105 Луганской области, соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК Украины.

"Медведчук Сергей Владимирович родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ООО "Керамбуд", член политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует", - сообщается на сайте ЦИК.

Субъектом выдвижения депутата является партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". В предвыборной программе Медведчук предлагает выполнять минские соглашения, предоставить Донбассу автономный статус в составе Украины, принять закон об амнистии, закон о выборах и закон о свободной экономической зоне в Донбассе, а также "ввести мораторий на возбуждение вопросов, раскалывающих страну".