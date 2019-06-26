Иордания запретила ввоз сирийских овощей и фруктов из-за наличия пестицидов

ДАМАСК, 26 июн – РИА Новости. Иорданское министерство сельского хозяйства запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей из-за наличия в них высокого уровня остатков пестицидов, сирийская сторона отрицает такие обвинения, сообщает сирийская газета al-Watan.

Иорданские СМИ сообщили, что министерство сельского хозяйства королевства с понедельника запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей на автомобилях через пограничный КПП "Насиб", открывшийся в октябре 2018 года. Обоснованием для такого решения стал "высокий уровень остатков пестицидов", а также защита местных фермеров от продукции сирийских, предлагаемой по гораздо более низкой цене.

В комментарии газете al-Watan глава Ассоциации сирийских палат сельского хозяйства Мухаммад Кешто опроверг содержание пестицидов в сирийских продуктах. "Фрукты и овощи обрабатываются особой системой министерства сельского хозяйства САР, она безопасна и одна из лучших в мире", - пояснил Кешто.

По его словам, содержание пестицидов не превышает допустимых международных норм, а сами вещества применяются "не расточительно".

В свою очередь газета в своей заметке заявляет, что такие шаги Иордании "можно считать подчинением американскому давлению и страхом перед конкуренцией".