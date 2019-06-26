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РИА Новости

Иордания запретила ввоз сирийских овощей и фруктов из-за наличия пестицидов

Вчера, 15:30
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ДАМАСК, 26 июн – РИА Новости. Иорданское министерство сельского хозяйства запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей из-за наличия в них высокого уровня остатков пестицидов, сирийская сторона отрицает такие обвинения, сообщает сирийская газета al-Watan.
Иорданские СМИ сообщили, что министерство сельского хозяйства королевства с понедельника запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей на автомобилях через пограничный КПП "Насиб", открывшийся в октябре 2018 года. Обоснованием для такого решения стал "высокий уровень остатков пестицидов", а также защита местных фермеров от продукции сирийских, предлагаемой по гораздо более низкой цене.
В комментарии газете al-Watan глава Ассоциации сирийских палат сельского хозяйства Мухаммад Кешто опроверг содержание пестицидов в сирийских продуктах. "Фрукты и овощи обрабатываются особой системой министерства сельского хозяйства САР, она безопасна и одна из лучших в мире", - пояснил Кешто.
По его словам, содержание пестицидов не превышает допустимых международных норм, а сами вещества применяются "не расточительно".
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В свою очередь газета в своей заметке заявляет, что такие шаги Иордании "можно считать подчинением американскому давлению и страхом перед конкуренцией".
В декабре 2018 года иорданские власти запретили импорт всех сирийских овощей и фруктов за исключением яблок, винограда и моркови. С 1 мая же был запрещен ввоз 194 наименований сирийских товаров в королевство. -0-
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СирияИорданияВ миреЭкономика
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