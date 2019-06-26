Москалькова: для борьбы с пытками нужно, чтобы работал имеющийся закон

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Для борьбы с пытками необходимо, чтобы работал сегодняшний закон, который предусматривает высокие меры наказания, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В среду, 26 июня, отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.

"Я считаю, что важно, чтобы работал сегодняшний закон. Достаточно высокие меры наказания предусмотрены (за пытки – ред.), но статистика показывает, что мизерное количество людей, обвиняемых в применении пыток к обвиняемым, подозреваемым или осужденным привлекается к уголовной ответственности. По ярославской колонии ИК-1 до сих пор так и не завершено следствие. Пусть оно будет, чтобы общество увидело, какова реакция на те обвинения, которые поступили в адрес сотрудников", - сказала Москалькова в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, не видит ли она необходимости в ужесточении наказания за применение пыток.

Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин впервые обязал прокуратуру привлекать уполномоченных по правам человека в субъектах РФ вместе с общественностью проверять тюрьмы. "Это очень большой шаг вперед и доверие институту уполномоченного", - подчеркнула Москалькова.

Она напомнила, что Россия является членом комитета по предупреждению пыток Совета Европы, и один из сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в РФ входит в состав этой организации. "Но я считаю, что недостаточно механизмов сегодня, которые могли бы противодействовать этому явлению в той степени, которое ожидает общество, - отметила Москалькова.

По ее словам, она сейчас занимается изучением Национального превентивного механизма, который позволил бы создать при омбудсмене объединение экспертов, которых уполномоченный мог бы отправить в любую колонию в случае возникновения проблемной ситуации или просто для проведения мониторинга соблюдения прав находящихся там людей.

"К сожалению, у нас Национального превентивного механизма нет, есть ОНК – Общественная наблюдательная комиссия, которая работает по территориальному признаку. А Национальный превентивный механизм мог бы работать вне территорий, куда пошлет уполномоченный. И это, мне кажется, могло бы поднять уровень гарантий прав людей, которые оказались в местах лишения свободы или в следственных изоляторах", - добавила Москалькова.

В июле прошлого года "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.