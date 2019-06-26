Совфед одобрил закон об импортозамещении медицинских наркотиков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили правительственный закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях.

Согласно пояснительной записке, в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся государственными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Кабмин отмечает, что международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, которые ввели против РФ санкции по политическим мотивам.

"Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В связи с изложенным целесообразна организация полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории РФ", - говорится в документе.