Жителей Московской области предупредили о дожде с грозой до конца четверга

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Московской области до 28 июня из-за дождя с грозой и ветром, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Ветер: период предупреждения до 00.00 28 июня. Дождь: период предупреждения до 00.00 28 июня. Гроза: период предупреждения до 00 часов 28 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за вероятности пожаров до четверга.

"Период предупреждения до 15.00 27 июня. Местами пожарная опасность 4 класса", - говорится в сообщении.

Согласно данным Гидрометцентра, днем в четверг Москве и области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, южный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла. По ее словам, во вторник можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла, а в среду с приближением с запада атмосферного фронта возрастет вероятность дождей и дневной прогрев воздуха не превысит 20 градусов.