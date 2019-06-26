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РИА Новости

Жителей Московской области предупредили о дожде с грозой до конца четверга

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Московской области до 28 июня из-за дождя с грозой и ветром, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Ветер: период предупреждения до 00.00 28 июня. Дождь: период предупреждения до 00.00 28 июня. Гроза: период предупреждения до 00 часов 28 июня", - говорится в сообщении.
Кроме того, по Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за вероятности пожаров до четверга.
"Период предупреждения до 15.00 27 июня. Местами пожарная опасность 4 класса", - говорится в сообщении.
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Согласно данным Гидрометцентра, днем в четверг Москве и области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, южный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла. По ее словам, во вторник можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла, а в среду с приближением с запада атмосферного фронта возрастет вероятность дождей и дневной прогрев воздуха не превысит 20 градусов.
Волосюк также рассказала, что в четверг в центр России из Скандинавии придет циклон, прохождение его центра ожидается вблизи Москвы в конце рабочей недели. В пятницу и субботу ожидаются сильные дожди, за сутки в пятницу в Москве может выпасть треть июньской нормы осадков.
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ГидрометцентрМосковская областьОбщество
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