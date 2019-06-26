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РИА Новости

Боррель останется главой МИД Испании и откажется от мандата евродепутата

Вчера, 13:15
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
МАДРИД, 26 июн – РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Испании Жозеф Боррель, избранный в Европарламент от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), откажется от депутатского мандата и останется на посту главы внешнеполитического ведомства, сообщает издание eldiario.es со ссылкой на свои источники.
Эту информацию также подтвердили источники газеты El País. Официально МИД Испании пока не комментирует эту информацию.
На выборах 29 мая в Европарламент Боррель возглавил список ИСРП, которая выиграла выборы и получила 20 мандатов из 54, которые есть у Испании в этом законодательном органе, став крупнейшей партией внутри группы европейских социалистов в ЕП.
Ранее европейские СМИ сообщали, что Боррель претендует на пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Официально эту информацию в испанском правительстве не подтверждают, но и не опровергают.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
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