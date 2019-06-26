В ОАЭ заявили о стратегическом характере отношений с Россией

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Отношения России и ОАЭ развиваются и носят стратегический характер, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бен Зайед аль-Нахьян.
"Отношения между нашими странами развиваются, носят стратегический характер. Этому, конечно, способствует и то, что они находятся на контроле лидеров наших государств ", - сказал он перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что "уже заметны результаты этого сотрудничества как в сфере экономики, так и в политике, культуре, сфере безопасности".
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