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РИА Новости

В ОАЭ заявили о стратегическом характере отношений с Россией

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Отношения России и ОАЭ развиваются и носят стратегический характер, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бен Зайед аль-Нахьян.
"Отношения между нашими странами развиваются, носят стратегический характер. Этому, конечно, способствует и то, что они находятся на контроле лидеров наших государств ", - сказал он перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он отметил, что "уже заметны результаты этого сотрудничества как в сфере экономики, так и в политике, культуре, сфере безопасности".
25 июня, 11:46
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ОАЭРоссияВ мире
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