В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 320 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 970 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на Более 320 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 970 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 1 301 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 326 человек (женщин – 98, детей – 166), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 975 человек (женщин – 293, детей – 497)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в места постоянного проживания в течение суток вывод граждан Сирии не осуществлялся.