В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 320 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 970 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 1 301 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 326 человек (женщин – 98, детей – 166), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 975 человек (женщин – 293, детей – 497)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в места постоянного проживания в течение суток вывод граждан Сирии не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 1,9 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.