Встреча Россия-США-Китай по Афганистану пройдет в июле, заявили в МИД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следующая встреча спецпредставителей России, США и Китая по Афганистану пройдет в июле в расширенном составе, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Даты определены. Встреча будет в расширенном формате. Кроме представителей России, Китая и США в ней будут принимать участие представители Пакистана и Ирана. Такая встреча состоится в июле", - заявил Кабулов журналистам.