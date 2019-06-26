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РИА Новости

Встреча Россия-США-Китай по Афганистану пройдет в июле, заявили в МИД

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следующая встреча спецпредставителей России, США и Китая по Афганистану пройдет в июле в расширенном составе, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Даты определены. Встреча будет в расширенном формате. Кроме представителей России, Китая и США в ней будут принимать участие представители Пакистана и Ирана. Такая встреча состоится в июле", - заявил Кабулов журналистам.
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Предыдущая российско-китайско-американская встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану прошла в Москве 25 апреля.
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