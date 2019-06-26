Новый замгенпрокурора намерен победить кумовство на Северном Кавказе

Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время представления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 26 июня 2019

Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время представления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 26 июня 2019

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новый заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин планирует победить на Северном Кавказе кумовство, также он вплотную займется вопросами экстремизма и контролем за бюджетом.

В среду Совет Федерации назначил Демешина, начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры, заместителем генпрокурора РФ. Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас отметил, что Демешин будет на своём посту курировать Северный Кавказ.

"Мы будем делать все возможное. Команда на Кавказе собралась очень сильная, поэтому сделаем все возможное", - ответил он на вопрос журналистов, удастся ли победить кумовство в этом регионе.