Новый замгенпрокурора намерен победить кумовство на Северном Кавказе

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новый заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин планирует победить на Северном Кавказе кумовство, также он вплотную займется вопросами экстремизма и контролем за бюджетом.
В среду Совет Федерации назначил Демешина, начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры, заместителем генпрокурора РФ. Глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас отметил, что Демешин будет на своём посту курировать Северный Кавказ.
"Мы будем делать все возможное. Команда на Кавказе собралась очень сильная, поэтому сделаем все возможное", - ответил он на вопрос журналистов, удастся ли победить кумовство в этом регионе.
По его словам, в первую очередь он будет заниматься контролем бюджета и теми насущными проблемами, "которые уже вскрыты". "Имеются в виду и вопросы экстремизма, и вопросы сопровождения бюджетных процессов, и контроль за четким и неукоснительным тарифообразованием", - уточнил Демешин.