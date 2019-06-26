Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T11:21Z
https://ria.ru/20190626/1555922460.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии

Вчера, 11:21
811
СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии осуждили нападение на депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в Грузии и выражают своим российским коллегам солидарность и поддержку, сообщил РИА Новости вице-спикер Народного собрания республики Левон Галустян.
Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что в минувший четверг во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
"На совещании парламента было высказано единодушное, единогласное мнение всех депутатов абхазского парламента, осуждающее события в Грузии, тот факт, который произошел с нашим коллегой из Госдумы России", - сказал Галустян.
Собеседник агентства отметил, что в парламенте страны поддерживают главного стратегического партнера и союзника Россию, а также приглашают всех граждан России приезжать отдыхать в гостеприимную Абхазию.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Кроме того, как отметил Галустян, во вторник тему Грузии поднял депутат Дмитрий Дбар связи с высказываниями грузинского парламентария Акакия Бобохидзе о совершенных им преступлениях на территории Абхазии. Дбар обратился к Генпрокурору республики с предложением возбудить уголовное дело в отношении грузинского парламентария и попросить российских коллег объявить его в международный розыск. Также депутат призвал президента Абхазии поддержать Россию и закрыть границу с Грузией, пока ситуация не стабилизируется, пояснил вице-спикер.
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Вахтанг Кикабидзе
Вчера, 02:07
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
1800001
Протесты в ГрузииГосдума РФАбхазияГрузияВ мире
Рекомендуем
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий не набрал достаточно голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
На учениях в Крыму погибли два десантника
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Полиция Таиланда
Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Володин прокомментировал ситуацию в ПАСЕ
Флаги США и Китая
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
11:57Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"
11:55В Сербии открыли памятную доску к 20-летию работы госпиталя МЧС
11:54В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
11:53Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
11:50Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
Лента новостейМолния