В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии

СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии осуждили нападение на депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в Грузии и выражают своим российским коллегам солидарность и поддержку, сообщил РИА Новости вице-спикер Народного собрания республики Левон Галустян.

Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что в минувший четверг во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.

"На совещании парламента было высказано единодушное, единогласное мнение всех депутатов абхазского парламента, осуждающее события в Грузии, тот факт, который произошел с нашим коллегой из Госдумы России", - сказал Галустян.

Собеседник агентства отметил, что в парламенте страны поддерживают главного стратегического партнера и союзника Россию, а также приглашают всех граждан России приезжать отдыхать в гостеприимную Абхазию.

Кроме того, как отметил Галустян, во вторник тему Грузии поднял депутат Дмитрий Дбар связи с высказываниями грузинского парламентария Акакия Бобохидзе о совершенных им преступлениях на территории Абхазии. Дбар обратился к Генпрокурору республики с предложением возбудить уголовное дело в отношении грузинского парламентария и попросить российских коллег объявить его в международный розыск. Также депутат призвал президента Абхазии поддержать Россию и закрыть границу с Грузией, пока ситуация не стабилизируется, пояснил вице-спикер.

Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.