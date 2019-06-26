В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии

СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии осуждили нападение на депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в Грузии и выражают своим российским коллегам солидарность и поддержку, сообщил РИА Новости вице-спикер Народного собрания республики Левон Галустян.
Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что в минувший четверг во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
"На совещании парламента было высказано единодушное, единогласное мнение всех депутатов абхазского парламента, осуждающее события в Грузии, тот факт, который произошел с нашим коллегой из Госдумы России", - сказал Галустян.
Собеседник агентства отметил, что в парламенте страны поддерживают главного стратегического партнера и союзника Россию, а также приглашают всех граждан России приезжать отдыхать в гостеприимную Абхазию.
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Кроме того, как отметил Галустян, во вторник тему Грузии поднял депутат Дмитрий Дбар связи с высказываниями грузинского парламентария Акакия Бобохидзе о совершенных им преступлениях на территории Абхазии. Дбар обратился к Генпрокурору республики с предложением возбудить уголовное дело в отношении грузинского парламентария и попросить российских коллег объявить его в международный розыск. Также депутат призвал президента Абхазии поддержать Россию и закрыть границу с Грузией, пока ситуация не стабилизируется, пояснил вице-спикер.
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.