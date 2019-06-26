МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом

"Идёт очень жесткое давление со стороны Соединённых Штатов на Исламскую Республику Иран. Но мне он пока кажется жёстким и рискованным блефом", - сказал Кабулов на открытии III российско-иранского диалога.

"Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи", - добавил Кабулов.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".