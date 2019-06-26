Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T11:17Z
https://ria.ru/20190626/1555922285.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155551/18/1555511856_0:163:3039:1872_1036x0_80_0_0_4d1512091a8854330fe45d837c93fb33.jpg
РИА Новости

МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом

Вчера, 11:17
435
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Действия, которые США предпринимают в отношении Ирана, являются жёстким блефом, Тегеран выстоит в ситуации конфронтации с Вашингтоном, считает директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Идёт очень жесткое давление со стороны Соединённых Штатов на Исламскую Республику Иран. Но мне он пока кажется жёстким и рискованным блефом", - сказал Кабулов на открытии III российско-иранского диалога.
По его словам, нынешнее руководство США плохо понимает иранское общество.
"Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи", - добавил Кабулов.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Президент Франции Эммануэль Макрон
25 июня, 23:04
Макрон выразил сожаление из-за санкций США против Ирана
1300020
Замир КабуловМИД РФИранСШАВ мире
Рекомендуем
Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными
РИА
Новости
На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США хотят капитуляции Ирана, считает Лавров
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
Лента
новостей
АЭС Бушер в Иране
Россия может усилить меры безопасности для специалистов на АЭС в Бушере
Президент США Дональд Трамп
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
Сергей Рябков
В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД
Евросоюз призвал Иран продолжить выполнение ядерной сделки
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
США перечеркнули правила торговли в мире, считает Володин
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Россия будет убеждать и США, и Иран начать диалог, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео
США уверены, что смогут договориться с Индией по торговым пошлинам и С-400
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал руководство Ирана "эгоистичным и глупым"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал исключить силовые акции против Ирана
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США оказывают ожесточенное давление на Тегеран, заявил Рябков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В больницах Калининграда проведена проверка после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Лента новостейМолния