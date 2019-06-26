У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 03.18 по времени UTC (06.18 мск) в 187 километрах к юго-востоку от города Гизо. Очаг располагался на глубине 12,4 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.