У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 03.18 по времени UTC (06.18 мск) в 187 километрах к юго-востоку от города Гизо. Очаг располагался на глубине 12,4 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.