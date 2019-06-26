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РИА Новости

В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы

07:10
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМотострелки
Мотострелки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Мотострелки. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республики Тыва, провели на горном полигоне "Кара-Хаак" рекогносцировку маршрута выхода войск в целях усиления охраны прикрываемых участков государственной границы в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, накануне военнослужащие были подняты по тревоге, совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения, развернули полевой узел связи, а также осуществили маскировку позиций и организовали охрану.
Отмечается, что военные горного мотострелкового соединения ЦВО проведут двусторонние ротно-тактические учения, где будут задействованы бронеавтомобили "Тайфун-К", которые проходят войсковые испытания на базе бригады.
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Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуются более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
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Центральный военный округТуваБезопасность
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