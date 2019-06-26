В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республики Тыва, провели на горном полигоне "Кара-Хаак" рекогносцировку маршрута выхода войск в целях усиления охраны прикрываемых участков государственной границы в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне военнослужащие были подняты по тревоге, совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения, развернули полевой узел связи, а также осуществили маскировку позиций и организовали охрану.

Отмечается, что военные горного мотострелкового соединения ЦВО проведут двусторонние ротно-тактические учения, где будут задействованы бронеавтомобили "Тайфун-К", которые проходят войсковые испытания на базе бригады.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".