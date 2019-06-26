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РИА Новости

Машиниста Якутской ГРЭС будут судить за травму мастера и крупный ущерб

05:31
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© РИА Новости / Андрей Сорокин/ЯСИА / Перейти в фотобанкЗдание Якутской ГРЭС, где произошла авария
Здание Якутской ГРЭС, где произошла авария
© РИА Новости / Андрей Сорокин/ЯСИА
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Здание Якутской ГРЭС, где произошла авария. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Машиниста газотурбинных установок Якутской ГРЭС будут судить за аварию, повлекшую ущерб на 360 миллионов рублей, и тяжелые травмы мастера газовой службы, сообщает прокуратура республики.
Как отметили в ведомстве, прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, которое могло повлечь смерть человека и причинило крупный ущерб.
Установлено, что первого октября 2017 года на Якутской ГРЭС планировался пуск газотурбинной установки №1 после планового ремонта. "По версии следствия, обвиняемый, будучи машинистом газотурбинных установок, находился на центральном щите управления ЯГРЭС и без распоряжения и уведомления начальника смены газотурбинного цеха, не убедившись в окончании проводимых работ и не согласовав со старшим машинистом свои действия, произвел открытие задвижки", - рассказали в надзорном ведомстве.
В результате произошла утечка газа, что привело к воспламенению газовоздушной смеси. Мастер газовой службы получил термический ожог тела 70-75%, термоингаляционную травму тяжелой степени и баротравму.
Также утечка газа привела к резкому снижению давления газа в распределительном газопроводе, что вызвало разгерметизацию системы газоснабжения Якутской ГРЭС и спровоцировало пожар.
"В результате аварии повреждено имущество ГРЭС с причинением крупного ущерба в размере 360 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в прокуратуре.
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