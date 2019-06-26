В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в двух ангарах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС.

По уточненной информации, пожар произошел в 23.05 мск в Азовском районе в двух ангарах на территории ООО "Росполимер", которое занимается производством полимерных люков. Пожару был присвоен второй ранг.

"В 00.43 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - сказал представитель спасательного ведомства.