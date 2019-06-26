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РИА Новости

В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах

01:02
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в двух ангарах в Ростовской области, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС.
По уточненной информации, пожар произошел в 23.05 мск в Азовском районе в двух ангарах на территории ООО "Росполимер", которое занимается производством полимерных люков. Пожару был присвоен второй ранг.
"В 00.43 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - сказал представитель спасательного ведомства.
По его данным, угрозы населенному пункту нет. Пожар тушат 30 человек и девять единиц техники.
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