В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури

МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Мощная буря обрушилась на город Рейноса в мексиканском штате Тамаулипас, в результате чего погибли не менее двух человек, а 57 районов города пострадали.

Как сообщил координатор службы гражданской обороны Рейносы Федерико Перес Лосано, один человек утонул в потоках воды, а второй не смог выбраться из своей машины, которая была унесена потоком.

Одномоментно уровень выпавших осадков в среднем составил 10,5 сантиметров, были залиты улицы, водой унесены автомобили, пострадали здания нескольких госпиталей, подтоплены жилые дома.