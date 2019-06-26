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РИА Новости

В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури

00:50
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МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Мощная буря обрушилась на город Рейноса в мексиканском штате Тамаулипас, в результате чего погибли не менее двух человек, а 57 районов города пострадали.
Как сообщил координатор службы гражданской обороны Рейносы Федерико Перес Лосано, один человек утонул в потоках воды, а второй не смог выбраться из своей машины, которая была унесена потоком.
Одномоментно уровень выпавших осадков в среднем составил 10,5 сантиметров, были залиты улицы, водой унесены автомобили, пострадали здания нескольких госпиталей, подтоплены жилые дома.
Власти города открыли несколько убежищ для пострадавших, в которых нашли временный приют десятки человек.
Узбекистан, Нукус, пыльная буря, 14.06.2019
15 июня, 15:45
На северо-западе Узбекистана произошла пыльная буря
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