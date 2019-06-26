EFB: торговые войны и Brexit создают риски развитию экономики еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости, Мария Князева. Прогноз экономического развития еврозоны находится под серьезным риском из-за торговых войн и Brexit, говорится в отчете Европейского фискального совета (European Fiscal Board, EFB), который был создан в 2015 году как независимый орган для консультирования Еврокомиссии о направлениях развития фискальной политики еврозоны.

"Экономические перспективы (еврозоны - ред.) подвержены значительным негативным рискам. Прогнозы на 2019 и 2020 годы были постепенно пересмотрены в сторону понижения, и возможны новые негативные сюрпризы", - говорится в документе.

Еврокомиссия в мае вновь снизила прогноз по росту экономики региона единой европейской валюты на текущий год – до 1,2% с предыдущей оценки в 1,3%, прогноз на 2020 год был ухудшен до 1,5% с 1,7%. По оценке ЕК, рост ВВП еврозоны в 2018 году составил 1,9%.

Обострение торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, а также между США и ЕС может негативно отразиться на внешнем спросе и инвестициях в еврозоне. Прогноз внешнего спроса подвержен риску более слабого, чем ожидалось, восстановления экономик развивающихся стран, особенно Китая. Существенная неопределенность также сохраняется вокруг выхода Великобритании из ЕС, отмечает EFB.

Ранее неоднократно сообщалось, что если страна покинет союз без ратифицированного ею соглашения об условиях этого "развода" (а парламент Британии отказывается утвердить договор уже несколько месяцев), то это грозит весьма неприятными экономическими последствиями как стране, так и ЕС.

Внутри еврозоны длительный период высокой доходности по суверенным обязательствам в странах с высоким уровнем долга может создать дополнительный "стресс" для банковского сектора и привести к усложнению условий кредитования.

Однако с другой стороны, уверенность бизнеса может оказаться более стойкой к торговой напряжённости, чем сейчас ожидается, а внутренний спрос ввиду этого может быть сильнее, чем предполагается, отмечается в отчёте.

Во вторник экономист ING Тимме Шпакман отметил в обзоре, что торговая война между США и Китаем оказывает давление на глобальную торговлю, чьи перспективы кажутся мрачными. По его мнению, торговая война действительно начинает "кусаться", это может быть хорошо видно по глобальным торговым потокам.

После эскалации этой войны за последние несколько месяцев 2018 года наблюдалось самое большое падение в мировой торговле с 2009 года, с тех пор объемы торговли не восстановились. Месячный спад объема глобальной торговли в апреле - на 0,7% - отражает влияние торговой войны, поскольку он в основном сконцентрирован в торговых потоках между США и Китаем, отметил эксперт.

Накануне Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила, что объемы торговли, охваченные новыми ограничительными мерами, введенными странами "Большой двадцатки" с октября прошлого года по май нынешнего, продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. За отчетный период страны G20 ввели 20 новых ограничительных мер, торговые потоки, охваченные мерами по ограничению импорта, за октябрь-май оцениваются в 336 миллиардов долларов. Это второй по величине показатель за всю историю наблюдений после 481 миллиарда долларов за предыдущий отчетный период.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.