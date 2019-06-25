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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородская область вошла в топ-10 по отработке запросов по вывозу мусора

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Нижегородская область вошла в число лучших регионов России по отработке обращений по вывозу мусора в системе "РЭО Радар", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные компании "Российский экологический оператор".
Представители компании "Российский экологический оператор" на совещании у министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина подвели итоги работы системы "РЭО Радар" - технологической платформы, которая собирает жалобы жителей на тему обращения с отходами.
"Были озвучены регионы, от жителей которых было получено наибольшее количество обращений: это Омская и Московская области, Москва, Нижегородская, Волгоградская, Самарская, Новосибирская и Свердловская области, Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край… Пресс-служба РЭО разъясняет, что данный рейтинг — это перечень лучших регионов по внедрению системы "РЭО Радар". Включение в данный топ-10 свидетельствует о высокой социальной ответственности населения перечисленных субъектов РФ и эффективном информировании жителей со стороны региональных властей", - говорится в сообщении.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что сотрудничество региона с Российским экологическим оператором закреплено документально.
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"В рамках соглашения, подписанного во время Петербургского международного экономического форума, мы договорились взаимодействовать по целому ряду направлений, в число которых, конечно, входит и мониторинг за переходом на новую систему обращения с отходами. Для нас очень важно, чтобы информация о возникающих проблемах оперативно обрабатывалась для принятия максимально конкретных решений с нашей стороны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Губернатор выразил уверенность, что "совместные усилия в этом направлении позволят сделать внедрение новых принципов обращения с ТКО максимально эффективным".
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