Нижегородская область вошла в топ-10 по отработке запросов по вывозу мусора

Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде. Архивное фото

Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Нижегородская область вошла в число лучших регионов России по отработке обращений по вывозу мусора в системе "РЭО Радар", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные компании "Российский экологический оператор".

Представители компании "Российский экологический оператор" на совещании у министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина подвели итоги работы системы "РЭО Радар" - технологической платформы, которая собирает жалобы жителей на тему обращения с отходами.

"Были озвучены регионы, от жителей которых было получено наибольшее количество обращений: это Омская и Московская области, Москва, Нижегородская, Волгоградская, Самарская, Новосибирская и Свердловская области, Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край… Пресс-служба РЭО разъясняет, что данный рейтинг — это перечень лучших регионов по внедрению системы "РЭО Радар". Включение в данный топ-10 свидетельствует о высокой социальной ответственности населения перечисленных субъектов РФ и эффективном информировании жителей со стороны региональных властей", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что сотрудничество региона с Российским экологическим оператором закреплено документально.

"В рамках соглашения, подписанного во время Петербургского международного экономического форума, мы договорились взаимодействовать по целому ряду направлений, в число которых, конечно, входит и мониторинг за переходом на новую систему обращения с отходами. Для нас очень важно, чтобы информация о возникающих проблемах оперативно обрабатывалась для принятия максимально конкретных решений с нашей стороны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.