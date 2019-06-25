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РИА Новости

СК возбудил дело о смерти девушки, спасшей тонувшего ребенка под Вологдой

Вчера, 17:47
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели девушки, которая спасла тонущего ребенка в Вологодской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту смерти 19-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, неизвестные вырыли вблизи деревень Алексино и Жуково в Вологодской области искусственный водный канал, соединяющийся с озером Кубенское. В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) СЗТУ отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области не имеется сведений о наличии данного искусственного водного канала, что свидетельствует о несогласованности его создания. Также отмечается, что информация о глубине озера отсутствует, водоем не огражден.
По данным следствия, трагедия произошла на озере Кубенское в Вологодском районе 21 июня.
Котлован в селе Оглонги района имени Полины Осипенко Хабаровского края, где погиб мальчик
14 июня, 11:42
В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
Ранее сообщалось, что по словам очевидцев, погибшая отдыхала и купалась с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, девушка помогла спасти его, но сама спастись не смогла. Как сообщает Институт истории и филологии Вологодского госуниверситета, погибшая девушка была студенткой института.
"В минувшую пятницу в результате несчастного случая ушла из жизни студентка института истории и филологии Елизавета Дружинина. Лиза была председателем студсовета института, играла в команде КВН, была необыкновенно активным, жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком. Лизе было всего 19 лет",- отмечается в группе института в соцсети "ВКонтакте".
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СК РФРоссияВологодская областьПроисшествия
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