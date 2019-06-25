Губернатор раскритиковал работу властей Перми накануне 300-летия города

ПЕРМЬ, 25 июн – РИА Новости. Грядущее 300-летие Перми должно запомниться не только крупными стройками, но и общим настроением, но в городе нет системной кропотливой работы, заявил журналистам губернатор края Максим Решетников.

"Хотелось, чтобы к 300-летию город изменился, благоустройство было по-другому, планка была изменена. Должны быть не только крупные стройки, не пляски, не просто фейерверки, а общее настроение, внутреннее ощущение. Но я не вижу в городе системной кропотливой работы", – сказал губернатор.

По словам Решетникова, за 2 года с момента вступления в должность главы региона ни один из его наказов перед городской администрацией не был выполнен. Губернатор привел в пример ситуацию с пустырями в центре города. "Тут 12 июня гулял с семьей на эспланаде, возвращался по улице Кирова, смотрю, а там заросли. Позвонил Самойлову (главе Перми - ред.), спросил, делают ли что-то… Через 3 дня он перезвонил мне и уточнил, где мы гуляли… Как так можно любить свой город?" - заметил он.

Помимо этого Решетников назвал "кладбищем управленческих ошибок" ситуацию вокруг рекламного монитора на фасаде ТЦ в центре города и раскритиковал затягивание процесса перевода участка набережной Камы в Кировском районе Перми из федеральной в муниципальную собственность.

"Разгильдяйство. Управленческая манера главы администрации производит тяжелое впечатление", - резюмировал Решетников.