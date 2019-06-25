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РИА Новости
Камчатский край

Заксобрание Камчатки одобрило поправки в бюджет региона

Вчера, 17:30
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Доходная часть бюджета Камчатского края выросла до 79,1 миллиарда рублей за счет увеличения федерального финансирования на поддержку семей, благоустройство и расселение из аварийного жилья; расходная часть выросла до 83 миллиардов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.
По словам председателя краевого парламента Валерия Раенко, 223, 5 миллиона рублей поступили на реализацию национальных проектов.

"Сто семнадцать миллионов – это федеральное софинансирование на новые меры поддержки семей по проекту "Демография": единовременные выплаты на первого ребенка и материнский капитал на второго ребенка. Также поступило федеральное софинансирование на переселение людей из аварийного жилищного фонда - 84 миллиона рублей. В этом году за счет строительства нового и покупки вторичного жилья планируется расселить порядка трехсот человек в Елизовском, Алеутском, Мильковском, Усть-Камчатском и Тигильском районах Камчатки", - пояснил Раенко.

Депутаты проголосовали также за выделение 16 миллионов рублей на поддержку фермеров и развитие потребкооперации и 54 миллионов – на благоустройство сквера в городе Елизово. Камчатка получит эти средства за счет победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Обновленный сквер планируется открыть в декабре 2020 года.
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По информации Заксобрания, дополнительное финансирование распределили также на реконструкцию помещений для детского сада в Елизово, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник" в Петропавловске-Камчатском и на капитальный ремонт дорог.
207 миллионов пойдут на обеспечение льготных тарифов ЖКХ и 135 миллионов – на компенсации пассажирам, в том числе авиарейсов внутри региона и на маршруте Петропавловск-Камчатский – Магадан.
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