Заксобрание Камчатки одобрило поправки в бюджет региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Доходная часть бюджета Камчатского края выросла до 79,1 миллиарда рублей за счет увеличения федерального финансирования на поддержку семей, благоустройство и расселение из аварийного жилья; расходная часть выросла до 83 миллиардов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.

По словам председателя краевого парламента Валерия Раенко, 223, 5 миллиона рублей поступили на реализацию национальных проектов.

"Сто семнадцать миллионов – это федеральное софинансирование на новые меры поддержки семей по проекту "Демография": единовременные выплаты на первого ребенка и материнский капитал на второго ребенка. Также поступило федеральное софинансирование на переселение людей из аварийного жилищного фонда - 84 миллиона рублей. В этом году за счет строительства нового и покупки вторичного жилья планируется расселить порядка трехсот человек в Елизовском, Алеутском, Мильковском, Усть-Камчатском и Тигильском районах Камчатки", - пояснил Раенко.

Депутаты проголосовали также за выделение 16 миллионов рублей на поддержку фермеров и развитие потребкооперации и 54 миллионов – на благоустройство сквера в городе Елизово. Камчатка получит эти средства за счет победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Обновленный сквер планируется открыть в декабре 2020 года.

По информации Заксобрания, дополнительное финансирование распределили также на реконструкцию помещений для детского сада в Елизово, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник" в Петропавловске-Камчатском и на капитальный ремонт дорог.