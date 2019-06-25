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РИА Новости

Председатель гордумы Перми отказался от предлагаемой ему награды

Вчера, 17:28
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© Фото : Пермская городская ДумаПредседатель пермской городской думы Юрий Уткин
Председатель пермской городской думы Юрий Уткин
© Фото : Пермская городская Дума
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Председатель пермской городской думы Юрий Уткин в ходе пленарного заседания назвал неправомерным вопрос о вручении ему почетного знака "За заслуги перед городом Пермь" и попросил коллег снять его с повестки, сообщил РИА Новости глава пресс-службы гордумы Станислав Шубин.
На минувшей неделе на сайте городской думы был опубликован проект решения о награждении почетным знаком "За заслуги перед городом Пермь" председателя городского парламента Уткина в связи с его 55-летием. При этом, согласно проекту, подпись под этим решением должен был поставить сам Уткин.
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Шубин пояснил, что проект решения о награждении Уткина внес на рассмотрение народных избранников глава города Дмитрий Самойлов, при этом принять или отклонить документ, в соответствии с действующим регламентом, депутаты могли только на заседании.
"Уткин посчитал, что этот вопрос в данный момент неправомерен и попросил коллег исключить его из повестки. Депутаты возражать не стали", - сказал Шубин.
Ранее в администрации города РИА Новости сообщили, что к предлагаемой Уткину награде предусмотрено единовременное денежное вознаграждение в размере 11,5 тысячи рублей.
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