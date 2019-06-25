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РИА Новости

"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки до 22,5 млн человек

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозки пассажиров на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,5 миллиона человек, говорится в сообщении компании.
В мае группа перевезла 5 миллионов пассажиров, что на 12% превышает результат за май 2018 года.
Пассажирооборот группы за пять месяцев увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 9,6%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот компании — на 10,2%.
Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,3%, по компании показатель снизился на 0,4 процентного пункта, до 76,3%.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
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