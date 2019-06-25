"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки до 22,5 млн человек

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозки пассажиров на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,5 миллиона человек, говорится в сообщении компании.

В мае группа перевезла 5 миллионов пассажиров, что на 12% превышает результат за май 2018 года.

Пассажирооборот группы за пять месяцев увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 9,6%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот компании — на 10,2%.