"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки до 22,5 млн человек

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозки пассажиров на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,5 миллиона человек, говорится в сообщении компании.
В мае группа перевезла 5 миллионов пассажиров, что на 12% превышает результат за май 2018 года.
Пассажирооборот группы за пять месяцев увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 9,6%. Предельный пассажирооборот группы увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот компании — на 10,2%.
Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,3%, по компании показатель снизился на 0,4 процентного пункта, до 76,3%.