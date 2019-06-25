МИД Китая прокомментировал сообщения о нарушении режима санкций против КНДР

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай в полной море выполняет санкции в отношении КНДР и требует этого и от своих финансовых учреждений, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя публикации СМИ о нарушении режима санкций китайским банком.

Ранее газета Washington Post сообщила, что один из крупнейших банков Китая может потерять доступ к американскому рынку в связи с делом о нарушении санкций против КНДР. По данным издания, американский суд выявил нарушения у трех банков Китая, при этом третий банк нарушил закон США о противодействии терроризму, сообщает издание. В материалах суда не уточняется, о каких банках идет речь.

"Правительство Китая в полной мере выполняет все резолюции Совета Безопасности, не только требует от финансовых учреждений, компаний и индивидуальных лиц выполнения резолюций, но также требует от отделений китайских финансовых учреждений за границей строго соблюдать местные законодательные и нормативные акты", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

При этом он заявил, что Китай выступает против экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских компаний.

Материалы суда указывают на дело 2017 года, в рамках которого министерство юстиции США расследовало сотрудничество Bank of Communications, China Merchants Bank и Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) с компанией из Гонконга, которая обвинялась в отмывании более 100 миллионов долларов для северокорейского Foreign Trade Bank, находящегося под санкциями, пишет газета.Таким образом, SPDB, девятый по величине активов банк в Китае, может потерять доступ к рынку США, делает вывод издание. Его активы оцениваются примерно в 900 миллиардов долларов, что сопоставимо с американским Goldman Sachs.