Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 14,6%

МОСКВА, 25 июн – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за май и пять месяцев 2019 года.

Основные операционные показатели в январе — мае 2019 года

За пять месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 14,5 млн пассажиров, на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы увеличился на 15,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 9,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 10,2%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,3%, по Компании показатель снизился на 0,4 п.п. до 76,3%.

Основные операционные показатели в мае 2019 года

В мае 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,0 млн пассажиров, что на 12,0% превышает результат за май 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,0 млн пассажиров, на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в мае 2019 года увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 6,7%. Рост предельного пассажирооборота составил 12,6% для Группы и 7,6% для Компании.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,0%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,6 п.п., до 74,2%.

Парк воздушных судов

В мае 2019 года из парка Группы "Аэрофлот" выбыло три самолета: Airbus A319, Airbus A320 и SSJ100. По состоянию на 31 мая 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 367 воздушных судов.

Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два самолета: Airbus A320 и SSJ100. По состоянию на 31 мая 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.

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