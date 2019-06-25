Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T17:12Z
https://ria.ru/20190625/1555905878.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 14,6%

Вчера, 17:11
5
МОСКВА, 25 июн – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за май и пять месяцев 2019 года.
Основные операционные показатели в январе — мае 2019 года
За пять месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 14,5 млн пассажиров, на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы увеличился на 15,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 9,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 10,2%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,3%, по Компании показатель снизился на 0,4 п.п. до 76,3%.
Основные операционные показатели в мае 2019 года
В мае 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5,0 млн пассажиров, что на 12,0% превышает результат за май 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,0 млн пассажиров, на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в мае 2019 года увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 6,7%. Рост предельного пассажирооборота составил 12,6% для Группы и 7,6% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,0%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,6 п.п., до 74,2%.
Парк воздушных судов
В мае 2019 года из парка Группы "Аэрофлот" выбыло три самолета: Airbus A319, Airbus A320 и SSJ100. По состоянию на 31 мая 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 367 воздушных судов.
Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два самолета: Airbus A320 и SSJ100. По состоянию на 31 мая 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
Отдел по связям с инвесторами
+7 (495) 258-06-86
ir@aeroflot.ru
Контакты для СМИ:
Аэрофлот
Пресс-служба
+7 (495) 752-90-71
+7 (499) 500-73-87
+7 (495) 753-86-39
presscentr@aeroflot.ru
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки до 22,5 млн человек
РИА
Новости
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
ПСБ нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд рублей
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в Технограде на ВДНХ
В "Технограде" на ВДНХ откроется большая имидж-лаборатория для всей семьи
Лента
новостей
"Русгидро" продлевает размещение допэмиссии на 14 млрд рублей на 2020 год
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
В Эрмитаже 26 июня откроют выставку экспонатов из собрания графа Строганова
Виды Тюмени
В Тюменской области создадут два виртуальных концертных зала
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
Группа "ФосАгро" пролонгировала сотрудничество с Бакулевским центром
Виды Тамбова
Тамбовская область приступила к реализации проекта "Умные города"
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
Состоялось годовое общее собрание акционеров Аэрофлота
Гол
В Раменском ФК "Шеффилд" сыграет с клубом "КФ" из Санкт-Петербурга
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Более 270 дворов и детских площадок благоустроят в Липецкой области
В Подмосковье у истоков Москвы-реки могут создать природный резерват
Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей
Девушка в кабриолете
Эксперты – о том, как жить долго и счастливо
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Лента новостейМолния