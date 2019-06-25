СК выяснит обстоятельства гибели школьника на водоеме в Подмосковье

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, утонувшего в водоеме в Ногинске, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Двадцать пятого июня 2019 года в городе Ногинске в пруду без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.