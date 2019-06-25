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РИА Новости

Проведенные в Чехии тесты не обнаружили загрязнений в "Дружбе"

Вчера, 16:16
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ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. Новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба", заявил журналистам со ссылкой на информацию от холдинга Unipetrol глава Госрезерва Чехии Павел Швагр.
В понедельник вечером вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сообщил, что на участке нефтепровода "Дружба" на словацко-украинской границе зафиксирован повышенный уровень загрязнения.
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"Новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба". Причину аномального увеличения хлоридов не удалось обнаружить. Но после того, как нефтепровод "Дружба" месяц не действовал, в любом случае, хорошо, что введена система более строгого контроля", - сказал во вторник Швагр.
По его словам, холдинг Unipetrol во второй половине дня во вторник возобновит получение сырья по нефтепроводу "Дружба".
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ЧехияВ мире
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